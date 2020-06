È stato licenziato Devin Brosnan, l’agente di polizia che lo scorso 13 giugno ha sparato tre colpi di pistola, uccidendolo, contro il cittadino afroamericano Rayshard Brooks, reo di essere fuggito a un arresto strappando di mano il taser all’altro poliziotto che lo stava immobilizzando.

Quest’ultimo agente, Garret Rolfe, è stato invece sollevato dal suo incarico venendo assegnato a lavori d’ufficio, tutto questo mentre la sindaca di Atlanta ha denunciato quello che a suo dire è stato un uso eccessivo della forza da parte delle forze dell’ordine.



L’annuncio del licenziamento di Devin Brosnan è stato dato dal portavoce del dipartimento della capitale della Georgia, Carlos Campos, mentre la sindaca Keisha Lance Bottoms – anch’essa afroamericana – ha annunciato le dimissioni del capo della polizia della città, Erika Shields, affermando: “Rimarrà con la città in un ruolo da determinare, ma si sta facendo da parte come capo della polizia”.

Rayshard Brooks lost his life after a struggle with two Atlanta Police officers. He was shot in the back as he was running away. He was a 27-year-old unarmed black man. #blacklivesmatter #justiceforrayshardbrooks pic.twitter.com/nZrZLSCCqT

