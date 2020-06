L'esercito polacco ha invaso la Repubblica Ceca per via di un “malinteso”. Ecco cosa è successo

A fine maggio l’esercito polacco ha invaso la Repubblica Ceca per via di un “malinteso”. Una vicenda davvero incredibile che è finita solo recentemente al centro dell’attenzione grazie alla ricostruzione della storia da parte dei media locali.

La Polonia invade per errore la Repubblica Ceca

In base a quanto riportato dai media locali sembra che l’esercito polacco fosse impegnato in un’esercitazione quando ha sconfinato nella Repubblica Ceca, con uomini e mezzi che si sono piazzati nella cittadina di Pelhřimovy, occupando l’area di una chiesetta.

Sempre in base a quanto riportato dai media, sembra che gli uomini dell’esercito abbiano impedito l’accesso alla chiesa ai cittadini, oltre a rivolgersi in malo modo nei confronti dei giornalisti giunti sul posto per capire il motivo della loro presenza.

La Repubblica Ceca ha quindi provveduto ad informare la Polonia, con l’esercito polacco che ha fatto immediatamente dietrofront. A tal proposito l’ufficio stampa del ministero degli Esteri polacco ha dichiarato: “Nello spirito delle buone relazioni tra Polonia e Repubblica Ceca, crediamo che si sia trattato solo di un piccolo malinteso che è stato rapidamente chiarito”.





Sembra infatti che i militari abbiano semplicemente stabilito la loro posizione nel posto sbagliato, così come confermato dal portavoce del ministro degli Esteri della Repubblica Ceca: “Le nostre controparti polacche ci hanno assicurato in via ufficiosa che questo incidente è stato solo un malinteso causato dall’esercito polacco, senza alcuna intenzione ostile”.