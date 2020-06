In India il Coronavirus continua a far paura e non risparmia neanche esponenti politici e di governo: anche Satyendra Jain, ministro della Salute di Delhi, è stato ricoverato con sintomatologia riconducibile al Covid-19. La situazione, proprio nell’area indiana, è fuori controllo dal mese di giugno tant’è che si prospettano ben 100mila contagi entro le prossime settimane.



A conferma di ciò, il bollettino di giorno 15 giugno per l’India parla chiaro: si sono registrati 10mila nuovi casi ufficiali di Coronavirus portando il totale – considerato di gran lunga sottostimato per un Paese da 1,3 miliardi di abitanti – a 343mila contagi e 9.900 decessi.

Il ministro della Salute della capitale dell’India Delhim, Satyendra Jain, è stato ricoverato con sintomi da Coronavirus.

Lo stesso esponente governativo ne ha dato comunicazione attraverso il suo profilo Twitter parlando delle sue condizioni di salute e del suo ricovero ospedaliero: “A causa del mio elevato livello di febbre e un improvviso calo dei miei livelli di ossigeno nel sangue, sono stato ricoverato all’ospedale Rajiv Gandhi. Vi terrò aggiornati”.



Intanto, nel mondo continuano a crescere i casi di Coronavirus: superata quota 8 milioni di positivi, mentre le vittime sono quasi 437mila vittime. Secondo il consueto aggiornamento della Johns Hopkins University i contagi sono 8.034.461: il Paese con più casi al mondo sono gli Stati Uniti, con 2.114.026 contagi, seguiti dal Brasile (888.271) e dalla Russia (536.484). Quanto alle vittime, in tutto il mondo sono 436.899: anche in questo caso gli Stati Uniti guidano la classifica con 116.127 decessi, seguiti dal Brasile (43.959) e dal Regno Unito (41.821).

Due to high grade fever and a sudden drop of my oxygen levels last night I have been admitted to RGSSH. Will keep everyone updated

— Satyendar Jain (@SatyendarJain) June 16, 2020