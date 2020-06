Prossimo all'uscita il libro di Mary Trump, nipote del Presidente USA, che si annuncia infuocato in vista della rielezione.

Negli ambienti che conta è conosciuta solo come la nipote di Donald, Presidente degli Stati Uniti. Ma Mary Trump, psicologa cinquantacinquenne orfana di Fred jr – il fratello di Donald morto a soli 43 anni per un infarto cardiaco dovuto al suo dissennato alcolismo – ha deciso di togliersi altri sassolini dalle scarpe attraverso le pagine di un libro, dopo la collaborazione con il New York Times che nel 2018 portò il giornale americano a svelare le scorciatoie fiscali poco legali utilizzate negli anni dal ricco uomo d’affari nonché primo cittadino statunitense.

Il libro di Mary Trump

Il libro autobiografico, che s’intitola “Too Much and Never Enought” (cioè “Troppo e mai abbastanza”, casa editrice Simon & Schuster) e che per Amazon sarà già aperto alla vendita online dal prossimo 28 luglio anticipando i tempi editoriali di qualche giorno, spiega i motivi per cui Donal Trump “dovrebbe vergognarsi” e quale grado di colpevolezza secondo la nipote ha avuto nella vicenda della morte di Fred.

Chi è Mary Trump?

Il libro di Mary Trump sarà di certo un altro brutto colpo per l’immagine pubblica del President, soprattutto alla luce dei sondaggi Usa che vedono Trump in calo.

Ma, chi è Mary Trump e perché ce l’ha a morte con suo zio? Il volume autobiografico contiene particolari roventi sulla figura pubblica di Donald Trump emersi da alcuni conversazioni che Mary intrattenne con la zia e sorella di Donald, Maryanne Trump Barry, ma non solo, quello che suscita più scalpore è la sagoma di un uomo senza scrupoli che nega il suo aiuto al fratello Fred jr a uscire dal tunnel dell’alcolismo.

Trump in effetti ha più volte criticato pubblicamente la memoria del fratello scomparso nel 1981 e sembra che Mary non glielo abbia mai perdonato, accusandolo oggi di aver contribuito alla sua morte.





Mary Trump non è affatto nuova in tema di gossip e denuncia pubblica ai danni di suo zio Donald.

Fu lei la talpa che nel 2018 aiutò i cronisti del New York Times a scoprire che Trump non fosse così pulito nei suoi affari fiscali. La collaborazione di Mary nell’inchiesta che ne scaturì fu fondamentale, e fu devastante per il Presidente. Quest’ultimo, da quando si è insediato alla Casa Bianca, ha collezionato una serie notevole di capi d’accusa, il più grave dei quali è stato l‘impeachment su Donald Trump su cui la Camera dei Rappresentanti americana ha dato alcuni mesi fa il via libera.

Per questo ed altri motivi scottanti il book di Mary Trump è un best seller già annunciato, che infierirà ancora sull’immagine pubblica del Presidente e sulla sua vacillante probabilità alla rielezione.