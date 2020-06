Si getta sui binari per salvare l'amica a Barreda, in Spagna. Morte entrambe.

Si getta sui binari per salvare l’amica: tragedia in Spagna, a Barreda, dove due donne sono morte investite da un treno. Una delle due si è gettata sui binari nel tentativo disperato di salvare l’amica. Ma i tempi di reazione del macchinista non sono stati sufficienti a evitare il terribile impatto.

Sono morte entrambe, avevano 32 e 42 anni. Una delle due stava tentando il suicidio.

La tragedia sulla linea ferroviaria è accaduta la scorsa settimana a Barreda, in Spagna. Ma solo mercoledì 17 giugno è stata resa nota la vicenda dai media locali che ricostruiscono quanto accaduto durante il concitato pomeriggio dell’11 giugno.

Stando a quanto evidenziato dagli investigatori, accorsi sul luogo del terribile incidente, una donna di 32 anni, di nazionalità romena, aveva deciso di togliersi la vita gettandosi sui binari al sopraggiungere di un treno, mentre l’amica, dominicana di 42 anni, aveva cercato in tutti i modi di farla desistere dal tentativo di togliersi la vita.



Tra le due amiche ne sarebbe nata una colluttazione a ridosso dei binari – spiegano ancora gli inquirenti intervenuti a Barreda – e le donne sono precipitate sui binari. Per nessuno c’è stato il tempo di reazione: né per le due vittime di rialzarsi, né per il macchinista di poter tirare la leva del freno e sperare di fermarsi prima del terribile impatto. Ad aiutare gli investigatori sono state le testimonianze di alcuni clienti di un bar vicino, oltre alle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza.