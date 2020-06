In Brasile 35mila nuovi contagi al coronavirus in 24 ore e 45.241 decessi totali dall'inizio della pandemia.

Il coronavirus continua a circolare nel mondo e lo fa soprattutto nei paesi che più lo hanno sottovalutato, riducendo al minimo le misure di lockdown. Tra questi c’è sicuramente il Brasile dove le politiche del presidente Bolsonaro degli ultimi mesi sono senza dubbio criticabili in termini di efficacia.

I dati brasiliano sul Covid-19 lo confermano: nelle ultime 24 ore nel paese verde oro sono stati registrati 1.282 nuovi morti, portando a 45.241 il totale dei decessi. Sale poi a 923.189 il totale delle persone contagiate, 34.918 in più rispetto a ieri, è questo il numero più alto di positivi in un solo giorno dallo scoppio della pandemia nel Paese tre mesi fa.



Coronavirus, in Brasile record di nuovi contagi

Non c’è solo il Brasile ad avere ancora grandi problemi con il coronavirus. Anche gli Stati Uniti, infatti, mostrano dei numeri non trascurabili, specie negli Stati del Sud dove si registra un aumento giornaliero record di casi specie in Florida, Texas e Arizona, tra i primi a riaprire dopo il lockdown.

In Florida sono state registrate 2.783 infezioni nelle ultime 24 ore, in Texas 2.622 e in Arizona 2.392. Gli Stati Uniti registrano almeno 116.854 morti su almeno 2.134.973 di contagiati, secondo i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University.



Più morti della prima guerra mondiale

Secondo i dati della Johns Hopkins University, con i 740 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti il totale dei morti a causa della pandemia supera quello della Prima guerra mondiale. Il nuovo dato, di martedì 16 giugno, ha portato il totale dei deceduti per Covid nel Paese a 116.854. Nella Grande guerra morirono 116.516 americani. Il bilancio delle vittime della pandemia aveva già superato quello dei soldati uccisi nella guerra del Vietnam alla fine di aprile.