La situazione a Pechino inizia a essere preoccupante nella lotta al Coronavirus: cancellati i voli, aumentano i contagi.

Coronavirus, a Pechino la situazione inizia a diventare seriamente preoccupante: gli aggiornamenti di mercoledì 17 giugno evidenziano come i numeri siano in aumento e, il governo locale, per contrastare l’emergenza sanitaria, ha deciso di cancellare anche il 70% dei voli nazionali.





Nella giornata del 16 giugno a Pechino è stato dichiarato un nuovo focolaio da Coronavirus nel distretto Fengtai. E stando all’ultimo bollettino, nella capitale della Cina si sono registrati 31 nuovi casi di Covid-19, oltre i 27 già annunciati del giorno precedente.

Coronavirus a Pechino: gli aggiornamenti

A rendere noti i numeri da Coronavirus della città di Pechino è una nota postata sul social media cinese Weibo da parte delle autorità locali che hanno precisato come 19 dei nuovi contagi riguardano proprio l’area in cui da una settimana è scoppiato il focolaio. In città l’allerta è massima, tanto che all’aeroporto sono stati cancellati almeno 1.255 voli, pari al 70 per cento del totale.





Per evitare il diffondersi del contagio, il governo locale sta adottando misure specifiche e stringenti. Anzitutto, è stata annunciata l’immediata chiusura delle scuole; inoltre, è stata limitata al 30% della loro possibilità anche gli ingressi a musei, biblioteche e gallerie e vietati i raduni con più di cento partecipanti.

L’allarme è dettato dall’aumento costante dei contagi dopo che il focolaio è stato individuato nel mercato di Xinfadi. Dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Cina sono stati registrati più di 83 mila casi e 4.634 morti.