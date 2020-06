Iran, ragazza uccisa dal padre a colpi di ascia, perché era rientrata a casa troppo tardi la sera. Reyhaneh Ameri aveva solo 22 anni quando è morta dissanguata poco lontano da dove viveva, i suoi vestiti sparsi sul pavimento della stanza e zuppi di sangue.

A scoprire la scena del crimine, sono state la sorella e la madre.

Il giorno dopo il delitto, la sorella era andata a casa dei genitori intorno alle 8,30 di mattina. Notando che la stanza della 22enne era chiusa a chiave, aveva iniziato a bussare alla porta senza ottenere risposta.

Allarmata, la ragazza ha chiamato la madre perché l’aiutasse a forzare la porta, mentre il padre si era mostrato molto agitato, per poi dileguarsi.

Reyhaneh era rincasata verso le 23,30, la sera del suo omicidio. Il padre l’aveva scoperta e per questo i due avevano litigato animatamente. Sembra che l’uomo avesse già minacciato diverse volte la figlia: “Un giorno ucciderò quella ragazza”, avrebbe detto alla moglie.

Già nel 2017, l’uomo l’aveva picchiata violentemente con un bastone, durante quello che potrebbe sembrare un tentativo di omicidio, sventato dalla sorella terrorizzata. Poco prima della sua morte, Reyhaneh aveva registrato un video con il suo smartphone in cui si trova in macchina con un amico, senza pensieri, sorridente.

