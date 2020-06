Per poter svolgere il suo esame, in Malesia una studentessa sale su di un albero e vi resta per ben 24 ore, in cerca della connessione.

In Malesia, una studentessa di 18 anni ha passato 24 ore su di un albero, in cerca del segnale internet necessario allo svolgimento del suo esame. Veveonah Mosibin sta diventando virale sui social network per aver tentato un’impresa alquanto particolare, unica nel suo genere.

Malesia: studentessa su albero per l’esame

La giovane malese, originaria della Regione rurale di Sabah, doveva svolgere un esame della University of Malaysia Sabah, rigorosamente online per via delle restrizioni anti Coronavirus. Per poter trovare una connessione stabile e veloce, ha dovuto passare la notte in una tenda su di un albero, testimoniandolo attraverso un video pubblicato su YouTube.

Prima di spostarsi lì, aveva passato le settimane precedenti in una capanna da lei improvvisata in cima ad una collina, vicino alla sua casa, ma le intemperie l’hanno purtroppo distrutta. Veveonah ha trovato quindi una valida alternativa, determinata più che mai a sostenere i suoi esami universitari, arrampicandosi su di un albero e passandovi la notte.

Un esempio di resilienza

Freddo, posizione decisamente poco confortevole e insetti hanno messo a dura prova la resistenza della ragazza, che si è persino dovuta confrontare con un calabrone killer, quelli che tanto si temono nel mondo.

L’insetto è infatti riuscito ad insinuarsi sotto la zanzariera da lei installata, ma per fortuna non ci sono state gravi conseguenze.

Veveonah vive in un frutteto con la famiglia, dove lavora tutto il giorno per aiutarla. Non c’è elettricità a casa sua, alle 19 si va a dormire per risparmiare sul costo delle candele. Alla fine la giovane studentessa ce l’ha fatta, armata di smartphone, powerbank, cibo e acqua potabile, a dimostrazione della sua grande forza di volontà e capacità di adattamento.