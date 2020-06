Frana in Costa D'Avorio: una collina ha travolto un villaggio. Ci sono almeno 13 morti tra cui diversi bambini.

È un tragico bilancio quello che arriva dal gravissimo incidente che si è registrato nella notte italiana del 19 giugno in Costa D’Avorio: una frana ha coinvolto un vicino villaggio colpendo diverse abitazioni. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, ci sono almeno 13 morti tra cui diversi bambini.

A essere coinvolto nel drammatico incidente è un sobborgo di Abidjan. Il prefetto Vincent Toh Bi ha evidenziato come: “Il bilancio delle vittime provvisorio è di 13 morti ma le ricerche continuano”.

Frana in Costa D’Avorio

Anche perché a essere spazzate via sono state ben 20 case. Stando a quanto riferito dal prefetto di Abidjan, Costa D’Avorio, tra le vittime ci sono anche diversi bambini: almeno dieci le persone soccorse e trasportate in ospedale con ferite di vario tipo.

Purtroppo, però, a causa della frana in Costa D’Avorio, si segnalano anche diversi dispersi: per questo motivo, il prefetto di Abidjan parla di un possibile aggravamento del bilancio dei morti in seguito al grave incidente. Secondo una prima ricostruzione, una collinetta vicina al villaggio travolta sarebbe venuta giù improvvisamente.



Drammatici i racconti dei sopravvissuti: “Ho perso mio figlio di tre anni e sto cercando il suo corpo”, ha riferito una mamma che è riuscita a mettersi in salvo. La zona colpita ha una popolazione pari a cinque milioni di abitanti ed è caratterizzata per la forte presenza di baraccopoli che spesso sorgono in zone pericolose.