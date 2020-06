L'intervento in pedalò dei vigili del fuoco, tra l'ironia dei social e la rabbia dei sindacati di categoria.

In Spagna è scoppiata una polemica relativa al salvataggio di un sub, perfettamente riuscito, messo in atto dei vigili del fuoco che sono intervenuti utilizzando un pedalò. Il motivo? Non c’erano altri mezzi a disposizione. L’immagine dei vigili sull’imbarcazione solitamente utilizzata dai vacanzieri per fare un bagno lontano dalla riva ha generato molta ironia sui social, ma anche la rabbia di alcuni cittadini e dei sindacati.

Spagna, vigili del fuoco sul pedalò

La vicenda è avvenuta ieri, 18 maggio, nella nota località turistica di Lloret de Mar, in Spagna, con i vigili del fuoco chiamati a soccorrere un sub che era rimasto incastrato in una grotta ed aveva perso i sensi. L’intervento è andato a buon fine, malgrado tutto, con il soccorso che è stato poi trasportato in ospedale per le cure e i controlli del caso.





Avui en una cala qualsevol…

A aquest pas vendrem els helicòpters i embarcacions de rescat i prescindirem del GRAE.

Què hi fem en patinet de platja?

Volem explicacions! Improvisar quan fa falta si, però no fem el ridícul. pic.twitter.com/cM26fg1DZc — Bombers Intersindical-CSC (@Bombers_ICSC) June 16, 2020



Si è soliti dire che il fine giustifica i mezzi, ma in questo caso il mezzo ha fatto molto arrabbiare i sindacati.

Nello specifico i rappresentanti sindacali dei Bombers de la Generalitat, i vigili del fuoco catalani, hanno scritto un furioso tweet sull’accaduto: “Questo dovrebbe essere un intervento ordinario, di questo passo venderanno anche gli elicotteri e le imbarcazioni di soccorso e non avremo più unità di interventi speciali. Cosa ci fanno i nostri colleghi su un pedalò del genere? Vogliamo spiegazioni, siamo pronti a improvvisare per rimediare alle mancanze, ma non a coprirci di ridicolo”.