Zeng Guang, epidemiologo a capo del Cdc cinese dichiara con preccupazione che il coronavirus si sta lentamente espandendo nelle province.

L’epidemiologo cinese Zeng Guang, esperto del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie a Pechino ha dichiarato che l’allerta per il coronavirus deve rimanere alta, dopo i nuovi focolai scoperti a Pechino. L’epidemia rimane sotto controllo, ma pian piano si starebbe diffondendo in altre province cinesi, come Hebei.

Epidemiolog cinese: “Coronavirus si sta espandendo”

I nuovi focolai di coronavirus scoperti a Pechino hanno fatto preoccupare molti esperti mondiali, tra cui l’epidemiologo cinese Zeng Guang, a capo del centro per il controllo e prevenzione della malattie.

“Il rischio è che un nuovo focolaio riparta: a Pechino non si può abbassare la guardia dopo la nuova ondata di casi di coronavirus.

Stiamo cercando di tenere sotto controllo l’epidemia, è meglio tenere le persone in allerta”. Così ha affermato con preccupazione Guang.





Da Pechino alle province

In un articolo pubblicato sul South China Morning Post, l’epidemiologo aggiunge: “Anche se l’epidemia è sotto controllo, ci sono molti problemi cruciali da risolvere, come evitare la ricomparsa dell’epidemia, il rinnovo del mercato di Xinfadi (dove è emerso il nuovo focolaio) e di altri mercati in condizioni simili.

L’epidemia si sta diffondendo da Pechino ad altre province, come Hebei“.

Sulle pagine del Global Times ha dichiarato: “Ci sono state due ondate in sei mesi, quindi è altamente probabile che nel prossimo futuro ce ne sarà una nuova. Non dobbiamo abbassare la guardia né essere troppo ottimisti“.