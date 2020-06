Potrebbe essere la vittima più giovane nel Regno Unito: morto neonato di 13 giorni affetto da coronavirus.

Una storia davvero terribile: un neonato di soli 13 giorni è morto a causa del coronavirus. La vicenda è accaduta lunedì 15 Giugno 2020 in Inghilterra, nel Regno Unito. Al momento non si conoscono ancora le esatte cause di questa tragedia.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo era arrivato al Sheffield Children’s Hospital in condizioni molto critiche. Nonostante tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita, per lui non c’è stato niente da fare. L’ospedale ha dichiarato che la vittima è risultata positiva al Covid-19. Tuttavia, la causa della morte non è stata ancora determinata.

L’ospedale ha rilasciato la seguente nota: “Purtroppo lunedì 15 giugno, un bambino è deceduto dopo essere arrivato in ospedale in condizioni critiche.

I tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. La causa della morte non è ancora nota. I test hanno confermato che il bambino aveva il Covid-19, ma non è chiaro se il virus sia stato un fattore determinante per il decesso”.



Coronavirus: morto neonato di 13 giorni

Inoltre, l’amministratore delegato dell’ospedale inglese, John Somers, ha voluto esprimere le sue personali condoglianze alla famiglia. “Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia” ha detto Somers “chiediamo ai media di rispettare la loro privacy in questo momento difficile”.

Se l’età del bimbo dovesse essere confermata potrebbe essere la vittima più giovane affetta da coronavirus nel Regno Unito. A Maggio, aveva perso la vita un bambino di sei settimane positivo al Covid che presentava altre patologie di base.