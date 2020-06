In Francia i cinema e gli stadi saranno aperti da lunedì 22 giugno, dopo il lungo lockdown causato dall'epidemia di covid.

Francia, aperti cinema e stadi

Da lunedì 22 giugno in Francia torneranno ad essere aperti al pubblico gli stadi e i cinema. Questo è l’annuncio fatto dal goveno francese: “Il miglioramento della situazione sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 consente di sollevare alcune interdizioni a condizione che ciascuno mantenga un atteggiamento di vigilanza“, si legge in un comunicato.

Nel corso di una riunione del Consiglio di Sicurezza e di difesa nazionale presenziata dal presidnete Macron, il Ministro della Sanità Olivier Veran ha dichiarato: “ I dati sull’epidemia rimangono generalmente su un trend positivo, ma la vigilanza rimane alta“.





Riparte lo sport

Riparte anche in Francia lo sport. Riprenderanno tutte le attività di sport di squadra, comprese quelle non agonistiche. Rimane ancora in stallo la situazione per le discipline individuali da contatto.

Per quanto riguarda il calcio e i cinema, vista la situazione non ancora stabile, sarà permesso l’accesso al pubblico negli stadi solo a partire dall’11 luglio, con un massimo di 5mila spettatori.

Il comunicato del governo afferma: “il limite massimo di 5.000 persone per grandi eventi, stadi e sale per spettacoli rimarrà in linea di principio fino al 1 settembre“. Tuttavia, a metà luglio sarà effettuata un’altra revisione epidemiologica per valutare possibili altre riaperture ad agosto.