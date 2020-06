Un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone in un parco a Reading, cittadina del sud della Gran Bretagna. Sul posto, dove sono giunte diverse eliambulanze, ci sarebbero almeno quatto feriti e tre morti.

3 people reported dead and many more stabbed in reading town forbury gardens. @metpoliceuk @MetPoliceEvents @rdgchronicle pic.twitter.com/CH0pIzu0dc

