Tragedia a Reading, nel sud del Regno Unito, dove nella serata del 20 giugno un uomo armato di coltello ha dato sfogo alla sua furia omicida uccidendo tre persone e ferendone altre tre all’interno del parco pubblico Forbury Gardens.

L’aggressore è stato in seguito arrestato dalle forze dell’ordine giunte sul posto e, malgrado l’ipotesi fosse stata inizialmente smentita, gli agenti delle unità speciali hanno in seguito confermato che si è trattato di un attacco terroristico.



La polizia della cittadina inglese aveva inizialmente riferito: “Al momento il caso non viene trattato come terrorismo“, pur precisando che: “Non si esclude al momento alcuna ipotesi sul movente dell’attacco”. Successivamente però, ulteriori indagini sulla vicenda hanno potuto appurare come l’attacco fosse effettivamente di matrice terroristica: “L’Unità antiterrorismo può ora confermare che l’attacco con coltello avvenuto a Reading la scorsa notte è stato dichiarato un atto terroristico”.

L’aggressore arrestato sarebbe un ragazzo di 25 anni e per il momento sembra che non vi fossero altre persone coinvolte nell’episodio.

🚨| UPDATE- Murder investigation Reading@TerrorismPolice can now confirm that the stabbing incident that happened in Reading last night has now been declared a terrorist incident.

We continue to work together with Counter Terrorism Policing SE.

➡ https://t.co/CMkzwE6crv pic.twitter.com/MQeQr8XLe5

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 21, 2020