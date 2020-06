La Leap of Dance Academy ha condiviso un video di un bambino della Nigeria impegnato in una performance di danza classica sotto la pioggia.

Sta facendo il giro del mondo il video di Anthony, un bambino originario della Nigeria che danza sotto la pioggia in un cortile infangato. Le immagini sono state postate dalla Leap of Dance Academy, una scuola professionale di danza con sede nello stato africano.

Bambino della Nigeria che danza sotto la pioggia

Queste le parole che accompagnano il video: “Con pochissime o nessuna risorsa i nostri bambini si stanno allenando per essere il meglio che possono. Chi non ne sarebbe orgoglioso? Quale insegnante non pregherebbe per avere degli studenti che mostrano così tanta voglia di imparare? Bambini che sono pronti a ballare in qualunque condizione“.

Tantissimi i commenti degli utenti, meravigliati dal talento del giovane portato avanti anche in condizioni di estrema povertà. C’è anche chi ha suggerito di inviare il video presso scuole di danza prestigiose per dargli la possibilità di allenarsi ancora di più e far emergere il suo potenziale. La registrazione ha letteralmente fatto il giro del mondo tanto che, dopo che un quotidiano cinese lo ha postato su Twitter, 15 mila persone lo hanno ripostato da ogni parte del globo.





Sono decine le riprese postate dalla scuola di ballo che hanno come protagonisti piccoli allievi nigeriani. Il progetto della scuola, come si legge nelle descrizioni a loro corredo, è iniziato da due anni ed è stato reso possibile grazie a finanziamenti da parte di partner e/o privati che hanno donato tramite una piattaforma dove è attiva una raccolta fondi.