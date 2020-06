Trasportato in ospedale dopo essere svenuto sul palco, D.L Hughley ha scoperto di essere positivo al coronavirus.

L’attore e comico D.L Hughley è svenuto sul palco durante un’esibizione in un club storico di Nashville. Trasportato in ospedale per degli accertamenti, l’uomo ha scoperto di essere positivo al coronavirus.



Il noto attore, comico, opinionista e conduttore radiofonico D.L. Hughley ha avvertito un malore durante un’esibizione ed è svenuto sul palco davanti agli spettatori. Immediati i soccorsi da parte dello staff del locale e del suo manager, con l’attore che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sottoposto a degli accertamenti, in base a quanto riportato da Nbc News, l’agente ha dichiarato: “Ha perso i sensi a causa dell’enorme fatica accumulata nei giorni precedenti”.

L’artista di 57 anni ha in seguito raccontato attraverso un video sui social quanto successo. A tal proposito D.L. Hughley ha dichiarato: “Vi ringrazio per i messaggi di sostegno e per le vostre preghiere, li ho davvero apprezzati. A quanto pare, ho solo perso conoscenza e non ho accusato nulla di grave. Mi hanno fatto il tampone e hanno scoperto che sono positivo al Coronavirus, anche se non ho alcun sintomo”.

Damn #DLHughley passed out on stage tonight. Prayers up bruh 🙏🏾 pic.twitter.com/zK3pywVPIv — 👑 (@IsolationGames_) June 20, 2020



Per poi aggiungere: “Sto bene, mi sono ripreso, ma dovrò restare in isolamento per le prossime due settimane nella mia stanza d’albergo. Grazie ai medici e agli infermieri che si sono presi cura di me”.