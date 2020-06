Su un volo Ucraina International Airlines, scoperto un contrabbando internazionale di cani diretti in Canada: aperte le indagini.

Una macabra immagine attendeva Abby Lorenzen nell’area di carico dell’aeroporto Pearson di Toronto (Canada) mentre aspettava il suo animale di compagnia: 38 cuccioli di cane morti sbarcavano lo scorso 13 giugno da un volo dell’Ucraina Airlines, come semplice mercanzia o un pacco postale di poco valore.

Gli sfortunati animali domestici viaggiavano su un volo dell’Ucraina International Airlines diretto proprio in Canada insieme con altri 500 bulldog francesi trovati in pessime condizioni, molti dei quali disidratati e circondati dal proprio vomito. Disgustata, la stessa Lorenzen dal proprio profilo Facebook ha iniziato la sua personale battaglia contro la compagnia aerea ucraina (un suo velivolo fu abbattuto nei cieli di Teheran lo scorso gennaio) rea secondo la stessa scopritrice di non rispettare per niente la normativa IATA : “Fermiamo le prenotazioni dei voli con l’Ucraina! Non è la prima volta che Toronto ha dato il pre allarme all’Ucraina Airlines per non seguire le linee guida dello IATA“.

E prima di descrivere la scena a cui ha dovuto assistere tristemenete: “Attraverso il ricevitore lo staff cargo disse di gettarne 5-6 nelle buste della spazzatura!“. Ultimi aggiornamenti dicono che la Procura di Boryspil ha aperto un fascicolo per violazione dell’articolo 299 del codice penale ucraino.

Cuccioli morti a bordo di un volo

Da parte sua la compagnia di bandiera ucraina – che ha riconosciuto la presenza a bordo degli animali dopo ben 6 giorni, il 19 giugno – ha sprecato poche parole circa l’accaduto: “Tutta la UIA esprime le proprie condoglianze per la tragica perdita di animali sul nostro volo. UIA sta collaborando con le autorità locali per ricostruire cosa è successo e fare tutto il possibile per prevenire che una situazione del genere torni a ripetersi“.

I cani continuano ad essere maltrattati ad ogni latitudine, oggetti di combattimenti o sadiche esecuzioni, per non parlare delle tradizioni dure a morire in cui vengono macellati e consumati in strada, come nel Festival di Yulin che il 21 giugno ha aperto le porte noncurante dei divieti e le critiche internazionali.

Gli animalisti sono sul piede di guerra perché, a loro dire, sarebbe impossibile organizzare un contrabbando internazionale cuccioli bulldog senza una piano preordinato, e dietro le quinte di questo crimine internazionale potrebbe tramare la criminalità organizzata. È proprio quest’ultimo aspetto sul quale si stanno concentrando gli sforzi degli inquirenti dell’Agenzia canadese per le ispezioni alimentari, in quanto è stato appurato che le compravendite di bulldog (soprattutto per soddisfare le richieste di regalo cucciolo di cane) da una parte all’altra dell’Oceano rappresentano un business in forte crescita.