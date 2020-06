La crema sbiancante per la pelle di Johnson & Johnson verrà ritirata dal mercato in seguito alle proteste razziali.

La società statunitense Johnson & Johnson ha deciso di ritirare dal mercato la sua crema sbiancante per la pelle, molto popolare soprattutto in India e in Medio Oriente. Il motivo è la pressione sociale scatenatasi a livello mondiale sul tema del razzismo dopo i fatti di Minneapolis e la derivazione assunta da parte del movimento Black Lives Matters.

L’azienda, nello specifico, non produrrà più le linee Neutrogena e Clean&Clear, i cui nomi e le cui descrizioni suggerirebbero che la pelle bianca sia migliore.



Johnson & Johnson ritira la crema sbiancante

“Le conversazioni delle ultime settimane hanno evidenziato che alcuni nomi dei nostri prodotti e alcune affermazioni sulle nostre linee Neutrogena e Clean & Clear contro le macchie nere suggeriscono che il bianco è migliore del tuo colore naturale della pelle”, cosi il New York Times riportando le dichiarazioni del consiglio di amministrazione di Johnson & Johnson che ha poi aggiunto: “Non è mai stata nostra intenzione. Una pelle sana è una pelle meravigliosa”.

Quanto avvenuto con l’azienda leader nel settore dei prodotti per la cura personale e l’automedicazione non è un caso isolato. L’azienda svizzera Migros, una catena di supermercati, ha ufficializzato nei giorni scorsi la decisione di ritirare dai propri scaffali i cioccolatini Mohrenköpfe, conosciuti in Italia come Moretti o Teste di moro. Stesso discorso anche per la Kellog’s accusata di razzismo dall’ ex deputata laburista britannica, Fiona Onasanya, che aveva attaccato la multinazionale per la mascotte dei Coco Pops, promossi dalla celebre scimmietta.

“Coco Pops e Rice Krispies hanno la stessa composizione (l’unica differenza è che i Coco Pops sono marroni e al cioccolato) – ha scritto su Twitter la Onasanya che poi ha aggiunto – Mi chiedevo quindi perché i Rice Krispies hanno tre ragazzi bianchi a rappresentare il marchio mentre i Coco Pops hanno una scimmia?”.