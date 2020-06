Durante l'emergenza Coronavirus, un'insegnante messicana fa lezioni nel suo furgone, a domicilio, per studenti senza connessione.

In Messico, durante la pandemia, un’insegnante decide di fare lezioni direttamente nel suo furgone. La particolare trovata ha come obbiettivo quello di consentire a tutti i suoi studenti di proseguire con gli studi, compresi quelli che non hanno una connessione Internet.

Insegnante fa lezioni in furgone

La didattica online, attiva dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, è l’alternativa scelta da diversi Paesi per dare continuità alle lezioni ma non tutti hanno la possibilità di collegarsi. Per questo motivo Nay, che insegna alla scuola Apaseo el Grande di Guanajuato, ha deciso di trasformare il suo pickup in un’aula itinerante.

♥️EJEMPLO DE MAESTRA EN AGS♥️ Circula en redes sociales la foto de Nay, maestra del municipio de Calvillo #Aguascalientes.

Ella imparte clases en la caja de su camioneta con sus alumnos que no tienen posibilidades de contar con computadora ni internet.#CentroNoticiasInforma pic.twitter.com/Oi0AhKqFYQ — Centro Noticias (@CentroNoticias5) June 14, 2020

Due sedie e una scrivania nel vano baule, aperto, consentono a lei e ai suoi alunni di poter svolgere lezioni in sicurezza, indossando la mascherina. Le immagini dell’insegnante assieme ad un suo alunno sono diventate virali in poco tempo sui social network, diversi utenti hanno apprezzato il grande gesto generoso di Nay nei confronti dei suoi piccoli studenti.

Altruismo e scuola durante il Coronavirus

Si è persino dotata di uno spruzzino contenente una soluzione alcoolica, per disinfettare le superfici dopo le lezioni, che coinvolgono sempre un solo studente alla volta, nel rispetto delle norme anti Coronavirus.

Un altro bellissimo esempio di amore per i propri alunni è quello di un professore delle medie che, in Italia, si è recato a casa di una sua studentessa per aiutarla a collegarsi all’esame di fine corso.

È accaduto a Roma, dove il prof. Ferdinando Bonessio ha deciso di intervenire alle prime difficoltà della ragazzina, andando direttamente a casa sua per prestarle lo smartphone, così che potesse svolgere l’orale senza intoppi.