Ragazzi scoprono cadavere in valigia, stavano girando video per TikTok

Orrore a Seattle, negli Stati Uniti, dove alcuni ragazzini hanno rinvenuto un cadavere all’interno di una valigia mentre stavano girando un video sul popolare social network TikTok. I giovani stavano realizzando un breve video sugli scogli della città dello stato di Washington, quando a un certo punto hanno intravisto una valigia abbandonata che una volta aperta ha rivelato il suo macabro contenuto.

Sul posto sono successivamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno portato il corpo nell’obitorio cittadino in attesa dell’esame autoptico.





Nel video, pubblicato sulla popolare piattaforma social, è possibile vedere i ragazzi avvicinarsi alla valigia nel tentativo di ispezionarla, trovando al suo interno un sacco della spazzatura rigonfio.

I giovani non hanno tuttavia fatto in tempo ad aprire il sacco nero a causa dell’odore sprigionato da esso, il quale era talmente forte e nauseabondo da costringerli a chiamare la polizia.

Is there a serial killer on the loose in Seattle? A group of teenagers who were directed to a random spot on the shoreline by Pike Place Market via an app called Randonautica found a black suitcase filled with human remains. They uploaded the grisly find to TikTok. pic.twitter.com/qgbx2Eby0C

