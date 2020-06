La Polizia statunitense ha utilizzato manganelli e spray urticante contro i manifestanti che stavano tentando di abbattere la statua di Andrew Jackson.

Continuano proteste e violenze negli Stati Uniti: nella serata di lunedì 22 giugno la Polizia ha utilizzato dello spray urticante per disperdere i manifestanti intenti ad abbattere la statua in bronzo del presidente Andrew Jackson situata in un parco vicino alla Casa Bianca.

Spray urticante su manifestanti che abbattono statua di Jackson

La scena si è svolta mentre centinaia di manifestanti che protestavano contro la brutalità delle forze dell’ordine si tenevano aggrappati alla statua in Piazza Lafayette intonando: “Ehi, hey, ho, ho, Andrew Jackson se ne deve andare“. All’interno dei picchetti metallici che circondano la statua, un gruppo più piccolo di cittadini, tra cui alcuni vestiti di nero con occhiali, caschi e maschere antigas, hanno circondato la statua ritraente il settimo presidente in sella a un cavallo con delle corde.

Qualcuno ha anche scritto”assassino” in nero sul piedistallo sottostante.

Di fronte a questa situazione gli agenti della polizia di U.S. Park in tenuta antisommossa si sono avvicinati e, dopo attimi di tensione con i manifestanti, hanno utilizzato manganelli e spray al peperoncino per farli disperdere.

Il commento di Trump

Il presidente americano è intervenuto sull’episodio parlando dell’arresto di numerose persone resesi responsabili del “vergognoso vandalismo, nel Lafayette Park, della magnifica Statua di Andrew Jackson, oltre che della deturpazione della chiesa di San Giovanni dall’altra parte della strada“.

Il tycoon ha anche annunciato di aver autorizzato il governo federale ad arrestare chiunque vandalizzi o distrugga qualsiasi monumento, statua o altra proprietà degli Stati Uniti e punirlo fino a 10 anni di carcere.