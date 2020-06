Conosciuta come Pink House, la casa de 'La Carica dei 101' è da oggi in vendita. Il prezzo? Sarà un lusso per pochi.

Per la prima volta in 37 anni la casa del famosissimo “La Carica dei 101”, a Londra, è stata messa in vendita. Quella che è notoriamente conosciuta come Pink House – e che ha ispirato il romanzo di Dodie Smith da cui la Walt Disney trasse nel 1961 il celeberrimo capolavoro di Pongo, Peggy e i loro padroni – esisterebbe realmente, si trova in Albert Terrace a Londra e l’agenzia immobiliare Beauchamp Estates la vende al miglior acquirente ad un prezzo iniziale da capogiro: valutazione di 9 milioni di sterline (quasi 10 milioni di euro).

La casa della “Carica dei 101” vendesi

La casa de “La Carica dei 101” a Londra non solo esiste davvero, ma è un’autentica mansione in stile vittoriano: una superficie totale di 450 metri quadrati su cui sono distribuite 8 camere da letto, 4 bagni, due giardini (anteriore e posteriore) e una terrazza sul tetto. Come succede spesso con i luoghi della Disney (come l’isola abbandonata di Discovery Island), questa casa è diventata da tempo un’attrazione.





Si narra che sia proprio la Pink House – una delle case più famose al mondo – ad aver ispirato il luogo ameno dove videro la luce i cuccioli di Pongo e Peggy, infatti Dodie Smith (autrice, tra l’altro, de ‘I Capture the Castle’) viveva proprio in questo quartiere di Primrose Hill di Londra e si vocifera che la casa ora in vendita abbia sempre attirato la fantasia della scrittrice britannica durante le passeggiate assieme ai suoi 9 dalmata.

Il romanzo della Smith, tramutato in cartone animato, è da molti considerato uno dei migliori film Disney di sempre.

L’agenzia immobiliare a cui è stato dato mandato di vendita della Casa de ‘La Carica dei 101’ non perde occasione per accrescere il fascino della leggenda attorno alla Pink House.

Come è possibile leggere tra le righe dell’annuncio che ne descrivono i particolari, “l’abbondanza di luce naturale è uno dei benefit di questa casa dalle facciate in rosa che vanta dettagli di pietre bianche e finestre a ghigliottina“. Il prezzo è sì stellare, ma è giustificato dal fatto che la dimora è un pezzo di storia letteraria inglese incastonata in una delle “strade principali più pittoresche del paese, che ospita gruppi di librerie eclettiche, boutique di lusso, deliziosi caffè e ristoranti, conferendo alla posizione centrale un’atmosfera da villaggio“.