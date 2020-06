La furia iconoclasta successiva alla morte di George Floyd potrebbe presto colpire anche la figura religiosa di San Michele Arcangelo, colpevole di ricordare la morte dell’afroamericano di Minneapolis a causa della tradizionale iconografia cristiana che lo vede raffigurato nell’atto di calpestare con un piede Satana sconfitto.

Lo scorso 21 giugno è infatti stata lanciata sul popolare sito Change.org una petizione che chiede ufficialmente la rimozione dell’immagine del santo dalle medaglie dell’Ordine di San Michele e di San Giorgio , una delle più alte onorificenza della Corona britannica. “Siamo al delirio” commenta su Facebook Matteo Salvini.

Secondo la petizione, lanciata dalla britannica Tracy Reeve e che ha raggiunto quasi 6mila firme in pochi giorni, l’immagine di San Michele Arcangelo che calpesta il diavolo ricorderebbe la morte dei George Floyd, soffocato dal ginocchio del poliziotto Derek Chauvin.

Please take a moment to sign my petition to British Parliament to change this disgustingly racist image on the current KCMG medal….#racist #BlackLivesMatter #BLM #BlackLivesMatterUK #Parliament #kcgm #petition #racialinjustice https://t.co/XAaPpy2z4O pic.twitter.com/3BfqwFRuAv

— Tracy Reeve (@TracyAMEFReeve) June 21, 2020