Stati Uniti. Trump, durante una conferenza presso la Dream City Church di Phoenix, in Arizona, chiede il significato del numero 19 dopo la parola Covid. Il video virale.

La gaffe di Trump

Nonostante i morti – a migliaia -, le manifestazioni, le proteste, i morti e una pandemia che sembra essere ricominciata a crescere Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, non ha lasciato perdere l’idea di riprendere a girare il Paese per i suoi comizi elettorali, tentando di accaparrarsi i voti per le prossime elezioni di settembre.

Durante un comizio presso la Dream City Church di Phoenix, in Arizona, è però andata in onda una scena alquanto irriverente, se non fosse talmente imbarazzante il fatto che a pronunciare il discorso sia stato il presidente stesso. Trump avrebbe difatti chiesto cosa stesse a significare il “19” dopo la parola Covid: il video è diventato virale.



Un significato già spiegato

Significato e nome del virus sono ovviamente già stati resi noti e spiegati numerosi mesi fa, quasi subito dopo l’inizio della pandemia. Lo stesso direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus aveva annunciato il nome derivante dal nuovo Coronavirus spiegando il significato: Covid-19 è l’acronimo di Co (corona); Vi (virus); D (‘disease’, malattia) e 19 è l’anno di identificazione del virus. Una gaffe che dimostra ancora una volta l’ineguatezza con la quale, e un certo disinteresse, Trump sembra aver affrontato il Covid-19: inoltre, sempre durante la conferenza, avrebbe nuovamente utilizzato il termine razzista “Kung Flu” per definire il Coronavirus, dopo averlo già chiamato diverse volte il “virus cinese”.