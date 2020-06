A San José, in California, la polizia è alla ricerca di una donna ripresa dalle telecamere di videosorveglianza mentre tossisce di proposito in faccia a un neonato in una carrozzina all’interno di una yogurteria. Il gesto sarebbe scaturito da una precedente lite con la madre del piccolo, colpevole di non aver rispettato le misure di distanziamento sociale.

Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del negozio mostrano la donna di circa 60 anni davanti ala madre del bambino, in fila mentre aspetta il suo turno. Secondo alcune testimonianze, tra le due donne sarebbe nato un violento diverbio dove la 60enne avrebbe accusato la madre del bambino di non aver rispettato le norme di distanziamento sociale.

A quel punto, ecco il folle gesto della signora che si abbassa la mascherina, tossisce di proposito in faccia al piccolo, per poi andarsene tranquillamente dal negozio.

