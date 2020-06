Una clinica veterinaria della California effettua vaccini agli animali direttamente nelle auto, per rispettare il distanziamento sociale.

Una clinica veterinaria della California ha deciso di continuare a garantire le cure per gli animali, effettuando i vaccini direttamente nelle auto dei padroni. L’idea ha come obiettivo quello di rispettare le norme per il distanziamento sociale. Sono disponibili tutti i vaccini, al costo di 10 dollari.

In tempi di pandemia, il “metodo drive-in” si è rivelato essere estremamente utile per garantire ai cittadini di tutto il mondo servizi importanti, dalle funzioni religiose alla visione di film e spettacoli.

Vaccini per animali in auto: l’idea della California

In California (Usa) la clinica veterinaria Mission Vejo ha deciso di ottimizzare i tempi per le cure degli animali, effettuando i vari vaccini in auto.

L’obiettivo, infatti rimane sempre quello di mantenere rigidamente le norme di distanziamento sociale previste dalle legge.

Questo servizio prevede il prezzo fisso di 10 dollari per ogni vaccino, ma è attivo solo dalle 17.30 alle 19.30. Inoltre, questa clinica permette ai padroni di rinnovare le proprie licenze e vaccinazioni per i cani, come previsto nelle zone di Mission Viejo, Laguna Niguel, Aliso Viejo, Rancho Santa Margarita e Laguna Hills.

I cani devono essere presentati al guinzaglio, mentre per i gatti è obbligatorio il trasportino. Un’altra iniziativa chiamata “Drive-Through” permette di poter installare un microchip sul collare del proprio animale domestico, per 20 dollari.





Sempre più grave

Negli Usa l’epidemia di coornavirus non accenna a fermarsi.

I dati continuano a preoccupare la comunità scientifica: attualmente (dati aggiornati al 25 giugno) si contano 2.348.956 casi positivi. Sale a 121.279 il numero dei decessi. Solo in California i morti sono 5.629.