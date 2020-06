Paura a Glasgow per un sospetto attentato nel centro della città: diverse persone sarebbero rimaste ferite in un accoltellamento di massa in un hotel di West George Street. Tra i feriti ci sarebbe anche un agente. Sul posto sono intervenute 20 auto delle forze dell’ordine.

Secondo quanto diffuso dalla BBC, tre persone sarebbero morte nell’attacco. Un sospettato sarebbe stato ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco. L’esatta dinamica dell’accaduto resta ancora da ricostruire.



“Sono profondamente dispiaciuto per il terribile attacco di Glasgow.

I miei pensieri vanno alle vittime e le loro famiglie” scrive il premier Boris Johnson su Twitter.

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.

Thank you to our brave emergency services who are responding.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020