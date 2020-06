L'invasione di locuste in India si è spostata verso la capitale Nuova Delhi. Si tratta della peggior invasione di insetti degli ultimi decenni.

In India non si placa l’invasione di locuste del deserto che ora hanno invaso anche Gurugram, città satellite della capitale Nuova Delhi. Le autorità hanni invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre e far rumore con scatole metalliche per allontanarle.

Negli aeroporti i piloti prendono precauzioni, vista la scarsa visibilità nei voli dovuta al passaggio delle locuste nei cieli.

locuste in India: colpita Nuova Delhi

Da fine maggio un’invasione di locuste e insetti ha colpito l‘Africa, per poi spostarsi in India dove ora ad essere colpita è Gurugram, città satellite della capitale Nuova Delhi.

I cieli continuano ad essere affollati da questi insetti, e le autorità al momento hanno consigliato ai cittadini di tenere chiuse le finestre e cercar di allontanare le locuste con rumori emessi con scatole di metallo.

Anche in aereporto i piloti hanno preso le dovute precauzioni durante le fasi di atterggaio e decollo, visto che la visibilità è gravemente offuscta dal passaggio delle locuste nel cielo.





Si tratta del peggior focolaio di locuste e insetti provenienti dal deserto negli ultimi decenni in ben 7 stati del nord, centro e ovest dell’intero paese.

Per Gurugram si tratta della prima vera invasione.