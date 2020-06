È di un morto e di un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta a Louisville, negli Usa, durante una manifestazione di protesta contro la polizia.

È di un morto e di un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta a Louisville, nello stato del Kentucky, durante una manifestazione di protesta contro la polizia per la morte dell’afroamericana Breonna Taylor. Secondo i testimoni presenti, l’uomo avrebbe sparato decine di colpi mentre i partecipanti alla protesta scappavano in preda al panico, ma al momento non ci sono informazioni su un eventuale arresto dell’attentatore.





Sparatoria a Louisville, un morto e un ferito

La sparatoria è avvenuta nella serata del 27 giugno nella zona di Jefferson Square Park, dove poco prima si era tenuta una manifestazione contro la polizia sull’onda delle proteste che stanno attraversando gli Stati Uniti a seguito della morte di George Floyd.

La manifestazione di Louisville era stata organizzata per commemorare la memoria di Breonna Taylor, uccisa dalla polizia lo scorso 3 marzo proprio nella città del Kentucky.

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG — John Boyle (@JBernardBoyle) June 28, 2020

In un video reso pubblico sui social network è possibile inoltre vedere l’attentatore mentre spara alcuni colpi contro la folla.

Le immagini non sono molto definite ma si capisce che si tratta di un uomo bianco con uno zainetto sulla schiena, utilizzato probabilmente per contenere ulteriori munizioni.

Il commento della polizia

Intorno alle ore 23:30, il portavoce del dipartimento di polizia di Louisville, Lamont Washington, ha dichiarato: “Gli agenti hanno sgombrato completamente il parco e hanno messo in sicurezza l’intera area in modo che gli agenti possano condurre le indagini sulla sparatoria.

[…] Gli investigatori stanno cercando di raccogliere quante più informazioni possibili al fine di identificare tutti coloro che sono stati coinvolti nell’incidente”.

I am deeply saddened by the violence that erupted in Jefferson Square Park tonight, where those who have been voicing their concerns have been gathered. It is a tragedy that this area of peaceful protest is now a crime scene. 1/2 — Mayor Greg Fischer (@louisvillemayor) June 28, 2020

In merito all’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Louisville Greg Fischer, che poche ore dopo ha twittato: “Sono profondamente rattristato per la violenza esplosa al Jefferson Square Park, dove si erano raccolti coloro che stavano esprimendo le loro preoccupazioni.

È una tragedia che una protesta pacifica si sia trasformata in una scena del crimine”.