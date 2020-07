Giunge da Myrtle Beach l'incredibile filmato che ritrae un'aquila sorvolare la spiaggia mentre tiene stretto con gli artigli uno squalo.

Sono incredibili le immagini girate sulla spiaggia di Myrtle Beach, una rinomata località turistica del South Carolina, che ritraggono un’aquila che, dopo aver catturato uno squalo dalle acque marine, lo trasporta sorvolando tutto il litorale.

Aquila cattura squalo a Myrtle Beach

A riprendere la scena è stata Ashley White, di Erwin, Tennessee, che mentre si trovava sul balcone affacciato sulla spiaggia si è accorta della presenza di un grosso uccello, che secondo i più è un’aquila mentre altri ritengono che sia un falco pescatore, con in bocca un altro animale. Incuriosita da quanto stava osservando, ha preso il suo cellulare per filmare la scena che è stata poi diffusa sui social da Ed Piotrowski.

Come si vede dalle immagini il rapace stringe tra gli artigli uno squalo o forse un maccarello. Si tratta comunque di un grosso pesce predatore di quasi due metri, catturato non si sa dove né come, che tiene stretto facendo attenzione a non farlo scivolare in acqua.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

Così inizia a sorvolare tutta la spiaggia sopra gli occhi increduli dei turisti che, chi sulla sabbia, chi in acqua e chi dalle terrazze, si godono intimoriti lo spettacolo.





Tantissime le reazioni meravigliate e stupite degli utenti che hanno potuto vedere il filmato su internet e che hanno sottolineato come, nonostante si tratti di due predatori appartenenti a mondi diversi, l’uno alla terra e l’altro al mare, la natura ha voluto farli opporre nella lotta per la sopravvivenza.