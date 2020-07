Ha dell’incredibile la storia che viene dal Galles. A un uomo di 58 anni i medici prospettano che sarebbe morto nel giro di poco tempo, ma poi guarisce dal coronavirus. La famiglia, che aveva preparato tutto per il funerale, è stata felicemente sorpresa.

L’equipe di medici dell’ospedale di Cardiff si aspettava il peggior esito da un paziente. Mal Martin, 58 anni, era ricoverato da 61 giorni. Le sue condizioni si erano aggravate a tal punto, che i sanitari avevano chiamato la famiglia.

La moglie lo aveva salutato in lacrime, così come i figli adolescenti di 16 e 13 anni. Eppure, il 58enne ha sorpreso tutti: dopo qualche giorno, l’uomo ha avuto un miglioramento netto. Attaccato al ventilatore, è stato possibile svezzarlo e questo ha contribuito al suo recupero. Ora i familiari attendono il suo rientro a casa.

In April 2020, Sue Martin told @MishalHusain about her husband Mal, who was being treated for Covid-19. His chances of survival were almost zero. Now three months later, Sue says Mal is hoping to come home soon. #R4Today podcasthttps://t.co/iuyNyHlcyl

