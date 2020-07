Una ballerina di 12 anni perde un braccio ma non la speranza. La storia di Vienna che dopo un incidente ha dovuto amputare un arto. Fatale una caduta da un trampolino.

Seduta sul letto con grande sorriso, Vienna Hayers è determinata e vuole tornare presto a ballare.

La dodicenne ha vissuto un’esperienza che le ha cambiato la vita e che avrebbe lasciato molti pazienti più anziani completamente devastati. Il suo braccio destro inferiore è stato amputato dopo un terribile incidente con il trampolino. Rifiutando di essere intimidita dall’accaduto, Vienna ha affermato di “diventare più forte ogni giorno”.

“Tornerò a ballare presto – ha detto la bambina dal letto del Great Ormond Street Hospital di Londra – . Spero di tornare a competere lavorando duramente. Il mio coraggio e determinazione mi porteranno lontano”.

Vienna, che balla da quando aveva due anni, stava eseguendo una vibrazione sul trampolino nel giardino della sua casa vicino Bedford quando è atterrata pesantemente sul braccio, rompendosi il gomito. I chirurghi alla fine hanno dovuto rimuovere l’arto perché il sangue non poteva più raggiungere la mano destra.

Sua madre, Michelle, ha descritto le ultime settimane come “montagne russe”, ma ha aggiunto: “È determinata a non fermarla”.

@justballetuk Vienna danced beautifully in her amazing tutu. She loved every minute. We are very proud xx pic.twitter.com/XQHxUVFnre

— Michelle Hayers (@michelle_hayers) February 13, 2017