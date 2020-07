Un singolare quanto tenerissimo episodio quello avvenuto a Greater Manchester (Regno Unito) tra una bimba di 8 anni e un corriere sordo, nel corso della pandemia da Covid-19. La piccola Tallulah ha salutato dal cancello del giardino di casa il fattorino Hermes Tim Joseph.

Nulla di strano, in apparenza, se non fosse che piccola abbia augurato all’uomo “buona giornata” utilizzando la LIS, ovvero, il linguaggio dei segni. Tim è infatti sordo. La scena che ha commosso i social è stata ripresa dalla mamma di Tallulah, la signora Amy Roberts. Dal video si nota come il fattorino sorrida prima (alquanto sorpreso), per poi ricambiare il saluto.

This is our @Hermesparcels delivery man, we see him 1 or 2 times a week, start of lockdown Tallulah drew him a #thankyou 🌈, he still has it proudly on show in his van, they have built up quite a friendship over these last few weeks @ststephensaud #proudmum pic.twitter.com/JELmaibyIM

— Amy Roberts (@mummybear1903) June 19, 2020