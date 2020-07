Ancora un triste record per gli Usa, mentre la pandemia da Coronavirus cresce anche in Brasile. Aumentano i contagi.

La situazione è tutt’altro che tranquilla e fatica a rientrare. L’allarme lanciato da Fauci potrebbe trovare conferma nei fatti: secondo il virologo gli Stati Uniti rischiano un aumento esponenziale dei casi da Covid se non si tengono a bada i focolai.

Centomila positivi al giorno è la previsione. E il primo bollettino del mese di luglio non si discosta poi così tanto da quanto previsto da Fauci: negli Usa i contagi da Coronavirus sono arrivati a ben 50mila in un solo giorno.

Si tratta di un vero e proprio record a stelle e strisce. Battuto il precedente ‘tetto massimo’ rappresentato dai 47mila casi giornalieri. Secondo quanto riportato dal Covid Tracking Project, l’incremento di casi positivi negli Usa – tra il 30 giugno e il 1 luglio – è stato pari a 52.982.

Un numero spaventoso.

Coronavirus, in Usa e Brasile aumentano contagi

Trova giustificazione, dunque, la scelta dell’Unione Europea di non riaprire le frontiere con gli Usa dato che i contagi, nel territorio americano, anziché diminuire, continuano ad aumentare a vista d’occhio: situazione analoga in Brasile, Stato dell’America Latina più colpito dal Coronavirus. Anche qui Bolsonaro, come Trump, sta facendo poco e niente per contrastare il virus. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.





Resta, infatti, il Brasile il Paese più colpito dalla pandemia da coronavirus che ha colpito l’America Latina e che viaggia su ritmi elevati di contagi (2.649.302, +72.839) e di morti (118.604, +2.405), per lo più concentrati proprio sul territorio brasiliano.

Il grafico – che mostra comunque una curva in ascesa – è frutto di una elaborazione statistica dei dati ufficiali di 34 nazioni e territorio latinoamericani.