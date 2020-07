Esplosione di una bombola del gas: madre e due figli in gravi condizioni

L'esplosione di una bombola del gas invecchiata ha causato il ferimento di una madre e dei suoi due figli, tutti ricoverati in condizioni gravi.

Una mamma e i due figli sono ricoverati in gravi condizioni dopo essere rimasti feriti in un’esplosione probabilmente causata da una bombola del gas che ha avuto luogo nella loro abitazione nel Galles del Sud. I piccoli, di cinque e due anni, si trovano in un ospedale lontano da quello della madre di circa 80 miglia.

Esplosione di una bombola di gas

La famiglia si trovava nella loro casa Seven Sisters, vicino a Neath Port Talbot, quando all’improvviso ha dovuto fare i conti con un’esplosione. I vicini di casa, avendo udito il forte boato e le urla, si erano immediatamente precipitati sulla scena per chiamare i soccorritori. Giunti prontamente sul posto, hanno trovato Jessica Williams, la madre, sdraiata dietro il frigorifero e l’hanno portata d’urgenza nel vicino Morriston Hospital.

I figli invece hanno fatto un viaggio in aereo prima di essere ricoverati in un’altra struttura.

Le condizioni della donna, 31 anni, sono peggiorate dopo aver sviluppato un’infezione renale, ma ora, nonostante le condizioni rimangano gravi, i parametri sembrano essere tornati stabili. Le forze dell’ordine hanno rivelato che la causa dell’incidente verificatosi nell’ultima settimana di giugno potrebbe essere l’invecchiamento delle bombole di gas a GPL, di solito utilizzate per barbecue e roulotte, tenute fuori casa.

Un portavoce della polizia del Galles del Sud ha poi aggiunto che la spiegazione più probabile è che si sia trattato di una combinazione di attrezzature a gas a GPL invecchiate e condizioni ambientali.





L’ispettore della polizia del Galles del Sud Gareth Eynon si è così espresso: “Questo è stato un tragico incidente e il nostro pensiero rimane con la famiglia.

L’indagine della polizia ha ora concluso che non c’era alcuna causa criminale dell’esplosione. Vorremmo ringraziare ancora una volta la comunità per il loro sostegno durante la nostra indagine“.