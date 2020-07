Lo comunica l'Eliseo: il premier della Francia, Edouard Philippe, ha presentato le dimissioni. Macron dà il via al rimpasto di Governo.

La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso trova conferma da fonti ufficiali. Scossone in Francia dove la politica interna registra le dimissioni del Premier, Edouard Philippe, e di conseguenza di tutto l’esecutivo. A darne notizia è l’Eliseo.

In una nota, l’Eliseo spiega che Edouard Philippe assicurerà comunque: “Il trattamento degli affari correnti insieme al resto dell’esecutivo”. E ciò sarà garantito – come prevede la legge francese – fino all’entrata in carica di un nuovo esecutivo. Sarà compito di Macron adesso portare a termine il rimpasto di governo che lui stesso auspicava da tempo.

Francia, le dimissioni del Premier

Edouard Philippe è stato molto apprezzato dal popolo francese negli ultimi tempi grazie alla gestione della pandemia da Coronavirus. Tant’è che la sua popolarità è aumentata in modo esponenziale, così come il consenso che ha trovato conferma a Le Havre con l’elezione a sindaco. Una personalità ritenuta ingombrante da Emmanuel Macron che, invece, è risultato il grande sconfitto dell’ultima tornata elettorale.

In vista delle Presidenziali in Francia del 2022 non si esclude che Philippe – dimissionario dalla carica di Premier – possa presentarsi per mettere i bastoni fra le ruote a Macron.

Intanto, il nuovo governo della Francia potrebbe vedere la luce già nella giornata di mercoledì 8 luglio.