Nudisti americani contro la mascherina: "Bocca e naso sarebbero le uniche parti coperte".

Negli Stati Uniti il coronavirus continua ad avere un’ampia diffusione, ma nonostante questo il presidente Trump ha imposto che il paese torni a lavorare a pieno regime, utilizzando mascherine e distanziamento sociale. Sul tema delle mascherine l’ultima polemica arriva dalla comunità nudista che nel resort loro dedicato nello Stato di New York, l’Empire Haven, villaggio vacanze nella zona di Finger Lakes, si è lamentata per l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione personale perchè sarebbe contro la loro filosofia.

“È un po’ strano – ammette la manager dell’Empire Haven, Megan Robinson – perché la bocca e il naso restano le uniche parti coperte”. Come lei anche altri proprietari di attività di questo tipo hanno riscontrato delle difficoltà.

“Se dovessimo portare la mascherina – ha scritto su Twitter il management di un resort in California – potremmo dirci davvero nudisti?”. La domanda è stata ripresa dal Wall Street Journal, ed ha scatenato un acceso dibattito sui social in quanto la comunità nudista è contro la mascherina nelle aree dove è consentito stare nudi, ma i resort non vogliono rischiare di dar vita a nuovi focolai sparsi per tutto il Paese, oltre che andare contro le regole.

“È assurdo, la mascherina è l’ultima cosa che ti aspetti di vedere in un posto di nudisti”, ha commentato il proprietario del DeAnza Springs Resort, Dave Landman. Altri centri, nel frattempo, hanno provato ad adottare una linea di compromesso: almeno nelle zone comuni, come quella del bar o della sala karaoke, la mascherina va indossata, anche se farà sembrare meno nudi.