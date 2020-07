Una giovane di 26 anni ha tentato di sottrarre una bandiera con svastica dalla casa di un 44enne: lui ha reagito sparandole alle spalle.

Una ragazza di 26 anni di nome Kyndal McVey ha tentato di rimuovere dal giardino di Alexander Feaster una bandiera nazista. L’uomo ha reagito sparandole alla schiena. È accaduto nello stato dell’Oklahoma, nella cittadina di Hunter, a pochi chilometri da Oklahoma City.

Tutto è iniziato quando la giovane Kyndal si trovava ad una festa. La 26enne ha notato diverse bandiere con svastica nel giardino di un’abitazione vicina e ha tentato di rimuoverle.

Ragazza ruba una bandiera nazista

Il proprietario delle bandiere, un 44enne di nome Alexander Feaster ha reagito sparando a Kyndal McVey. L’uomo è stato accusato di aver colpito la giovane alle spalle quattro volte con un fucile semiautomatico. Feaster avrebbe sparato a Kyndal mentre quest’ultima tentava di fuggire.

Secondo il responso da parte dei medici, la ragazza dovrebbe cavarsela senza problemi. Sarà ora il procuratore a decidere se contestare alla 26enne il reato di tentato furto ai danni di Alexander.





L’ufficiale responsabile Marshall Woodson ha scritto nell’accusa: “È importante notare come Kyndal non rappresentasse una minaccia per Feaster, dal momento che stava evidentemente fuggendo dalla sua residenza con solo una bandiera in mano”.

Alexander Feaster è stato arrestato e ora è accusato di tentato omicidio. Nella sua villa, gli inquirenti hanno rinvenuto diverse munizioni e armi da fuoco. L’idea di rubare una delle bandiere dal giardino del 44enne sarebbe nata come sfida. Altri ragazzi avevano tentato di farlo in passato e pare che Feaster fosse pronto a far passare la voglia a eventuali nuovi sfidanti con i suoi metodi estremisti.