I rave party sono illegali già in tempi di consueta normalità, figuriamoci se questi avvengono durante una pandemia sanitaria qual è il Coronavirus. Per questo motivo un gruppo di poliziotti, su segnalazione dei residenti del quartiere White City di Londra, nella serata di venerdì 3 luglio è stato costretto a intervenire nel cuore della capitale britannica per mettere fine a un rave party illegale.

Peccato, però, che l’accoglienza riservata agli agenti sia stata tutt’altro gentile.

#WhiteCity Police officers in riot vans from the Met’s Territorial Support Group (TSG) are at the scene as they continue to engage and disperse revellers from the area. pic.twitter.com/nHaGUYnkjA



I poliziotti intervenuti sul posto sono stati gravemente feriti a colpi di mattone e con lancio di altri oggetti. La denuncia arriva direttamente dal dipartimento di polizia: “Almeno sette nostri ufficiali sono stati feriti da persone presenti a un rave party illegale.

Sono eventi organizzati da bande del nord e sud della città”.

La polizia non accetta la violenza mostrata nei confronti degli agenti durante la serata del 3 luglio: “Totalmente inaccettabile e non la tollereremo in nessuna forma – ha spiegato il capo degli agenti Taylor -. La nostra risposta sul campo ha dimostrato che sorveglieremo sempre su questi incidenti”.

#Hammersmith

BREAKING: Met Police officers have had bottles pelted at them after attempting to encourage revellers to leave an illegal rave / ‘block party’ on the #WhiteCity Estate in west-London.

The event was being held on Havelock Close, W12.

Video: @davekayani pic.twitter.com/0xfyKFe8YY

— London 999 Feed (@999London) July 3, 2020