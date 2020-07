Un tigre ha aggredito e ucciso una guardiana dello zoo di Zurigo mentre questa era dentro la sua gabbia. Sull'episodio è stata aperta un indagine.

Tragico episodio quello avvenuto nella giornata del 4 luglio presso lo zoo di Zurigo, dove una tigre dell’Amur, nota anche come tigre siberiana, ha aggredito e ucciso una guardiana 55enne mentre quest’ultimo si trovava all’interno della sua gabbia.

Sul posto è subito intervenuta una squadra di soccorritori, la quale ha però dovuto attendere che gli addetti del giardino zoologico facessero allontanare la tigre in una zona sicura permettendo così di raggiungere il corpo della donna. Una volta raggiunta però, per lei non c’era ormai più niente da fare.



Tigre uccide guardiana allo zoo di Zurigo

Sul caso è stata aperta un’indagine da parte della magistratura elvetica, anche al fine di chiarire perché la donna, una collaboratrice che solitamente si occupava degli animali, si trovasse nel recinto assieme all’animale. Stando a quanto riportato dalle testate locali inoltre, la tigre in passato non aveva mai dato segni di squilibrio o aggressività e quello del 4 luglio sarebbe stato il primo episodio di questo tipo, costato purtroppo la vita alla 55enne che è morta praticamente all’istante a causa delle ferite riportate.

Dal giardino zoologico fanno inoltre sapere che la zona dov’è stata aggredita la guardiana è stata per il momento chiusa al pubblico, mentre un’unità di supporto psicologico è stata istituita al fine di aiutare i visitatori presenti nella struttura al momento dell’aggressione e che hanno purtroppo assistito all’uccisione della donna. Attualmente nello zoo di Zurigo, riaperto lo scorso 6 giugno dopo la fine del lockdown, sono presenti due esemplari di tigre siberiana, una femmina di cinque anni di nome Irina e un maschio di quattro anni e mezzo chiamato Sayan.