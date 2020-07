La malattia è fatale e colpisce le vie neurologiche: confermato un caso di ameba mangia cervello negli Usa.

In questo assurdo 2020 non c’è un attimo di pace. Non solo il Coronavirus a far paura per la salute mondiale, ma anche nuovi casi di peste nera (in Mongolia) e un caso confermato di ameba mangia cervello in Florida.

A darne notizia è la Bbc che cita fonti governative. Precisamente a Hillsborough, in Florida, è tornata a far paura la Naegleria fowleri, conosciuta anche come ameba ‘mangia cervello’.

Secondo quanto riferito dalle cronache locali, comunque, le autorità sanitarie non avrebbero spiegato dove è stata contratta l’infezione né dato notizie sulle condizioni del paziente. L’ameba è piccola, molto rara ma spesso e volentieri letale.

Cos’è l’ameba mangia cervello

Si tratta di un virus microscopico che può causare un’infezione al cervello, geralmente fatale.

Si trova, di norma, in acqua dolce, ed entra nel corpo attraverso il naso e non può essere trasmessa da persona a persona. Secondo quanto riferito dagli esperti sanitari queste infezioni sono in genere diffuse: “Negli stati del sud degli Stati Uniti e sono rari in Florida, dove dal 1962 sono stati segnalati solo 37 casi”.



A causa delle conseguenze letali dell’ameba mangia cervello l’autorità sanitaria locale ha emesso: “Un avvertimento per i residenti della contea di Hillsborough il 3 luglio scorso”. I consigli sono quelli di evitare il contatto: “Delle vie nasali con l’acqua dei rubinetti e di altre fonti, come laghi, fiumi, stagni e canali, dove le infezioni sono più probabili nei mesi estivi più caldi di luglio, agosto e settembre”.