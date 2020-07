Rentsenkhorloo ha solo 29 anni ed è alta 2 metri. La donna "gigante" della Mongolia ha gambe lunghe 1 metro ciascuna.

In Mongolia vive una donna “gigante”. Rentsenkhorloo Bud è alta 2 metri, le sue gambe sono lunghe 1 metro l’una e ha solo 29 anni. Per gli amici “Ren”, ora vive a Chicago e adora mostrarsi in tutta la sua splendida unicità, nonostante confessi che trovare vestiti carini per lei sia da sempre una dura sfida.





La donna “gigante” dalla Mongolia

Tutta la famiglia di Ren è altissima, suo padre misura 2 metri e 10 e sua madre 2 metri, eppure ha comunque dovuto affrontare le difficoltà di un’adolescenza speciale. La giovane ragazza ha sempre avuto problemi con le porte, spesso si è dovuta abbassare per non sbattere la testa contro il traverso superiore dello stipite.

“Ora però adoro indossare shorts e tacchi alti, soprattutto perché fanno sembrare le mie gambe ancora più lunghe”, confessa Ren, orgogliosa del suo aspetto fisico, “Amo la mia unicità, mi sento bellissima”. La sua misura di scarpe è la 13 nelle taglie Usa, in Asia è impossibile trovarne di adatte a lei, come in Mongolia e Corea: “Qui in America ho invece problemi a trovare abiti adatti alla mia altezza, per questo prediligo lo shopping online“, racconta.

Ren ha battuto il record

Secondo le misure, la ragazza di origini mongole avrebbe battuto la precedente detentrice del record come donna dalle gambe più lunghe del mondo, Maci Currin di Austin, Texas e della precedente Ekaterina Lisina, dalla Russia.

“Già al primo anno di superiori ero alta quanto la mia maestra, 1 metro e 68″, dice Ren, “Mi sono sentita spesso a disagio da adolescente ma ora sembra che la mia particolarità sia vista più come qualcosa di unico, questo mi rallegra”.