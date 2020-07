A Falkirk, Regno Unito, bimba morta in casa. Il padre l'ha ritrovata senza vita ma le circostanze sono misteriose, non è chiaro cosa sia successo.

Regno Unito, bimba morta in circostanze misteriose. A ritrovarne il corpo è stato il padre, ora devastato dal dolore per la perdita della figlia che aveva solo 2 anni. Ryan Kelly, 25, ha scoperto che la piccola Ella-Leigh era senza vita soltanto quando un parente lo ha chiamato, dicendogli che c’era la polizia fuori da casa.

Regno Unito, bimba morta misteriosamente

Il padre non vedeva la figlia da tempo, per via della separazione con la moglie Becca Marszol, 21 anni. “Sono scoppiato in lacrime, non potevo crederci“, ha dichiarato Ryan al quotidiano The Sun, “Era una bimba così allegra, la mia piccola principessa.

Ho il cuore spezzato“.

Il giovane padre ha ricevuto una chiamata allarmante dalla sorella, nella quale parlava di agenti davanti ad una casa che però non era sicura fosse quella dove viveva Ella-Leigh. “Sapevo che qualcosa non andava, così sono corso sul luogo e ho detto ai poliziotti di essere il padre“, ha detto Ryan Kelly, “Mi hanno fatto le condoglianze per la morte di mia figlia”.





Indagini in corso nella casa

Gli agenti di polizia hanno fatto partire immediatamente le indagini per stabilire la causa, misteriosa, della morte della bimba. La casa dove viveva Ella-Leigh è sotto sequestro e gli investigatori stanno indizi per fare chiarezza sull’oscura vicenda.

Ryan ha raccontato di essersi separato dalla moglie due mesi dopo la nascita della figlia, nell’aprile 2018: “Becca sapeva che ho poi trovato un’altra compagna e non ho più visto né lei né la bimba da allora”.

L’ultima volta che l’uomo ha fatto visita alla famiglia è stata a settembre 2018 e riporta di aver dovuto combattere da allora con gli avvocati dell’ex moglie per poter rivedere la piccola.