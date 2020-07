Ennesima sparatoria negli Usa: ad Atlanta muore una bimba di 8 anni.

Ancora sangue negli Stati Uniti in un 2020 all’insegna della violenza. Una bimba di 8 anni è morta dopo essere rimasta coinvolta in una sparatoria ad Atlanta all’interno di un parcheggio facente parte della cosiddetta area occupata. Per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, la piccola è rimasta vittima di una sparatoria ad Atlanta. Il tutto è avvenuto in un parcheggio, dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro l’auto sulla quale si trovavano la bimba e sua madre.

Sparatoria ad Atlanta

Alla guida della vettura si trovava una terza persona, un uomo. La bambina è morta in ospedale poco dopo, secondo quanto riferito dalla polizia e dai media locali.

L’incidente armato è avvenuto nei pressi del fast food dove a metà giugno, nel corso di un’operazione di polizia, è rimasto ucciso l’afroamericano Rayshard Brooks. Da quel giorno, infatti, la zona è rimasta occupata da manifestanti antirazzisti.





Furiosa la sindaca di Atlanta.

Keisha Lance Bottoms ha accusato i manifestanti del Black Live Matter rei di aver ucciso una bambina: “Ad aprire il fuoco sono stati almeno due aggressori”. La governatrice locale ha chiesto l’aiuto dell’esercito per poter sgomberare l’area dalla presenza dei manifestanti. Negli Usa, dunque, la tensione è altissima.