Una vera e propria tragedia in Colombia. Un camion – che trasportava benzina – si è ribaltato improvvisamente perdendo il combustibile in strada. Le persone della popolazione vicina si sono avvicinate per poter rubare la benzina, ma il mezzo è esploso improvvisamente. Il bilancio è gravissimo: almeno 7 morti e 60 persone ferite in modo grave.

La tragedia si è consumata a Pueblo Viejo, una piccola cittadina situata nel dipartimento di Magdalena, Colombia. Sui social network sono stati diffusi una serie di video che riprendono il momento dell’esplosione. Secondo riportato dalle cronache locali, il camion si è ribaltato mentre viaggiava lungo la strada che collega la città di Barranquilla con quella di Ciénaga.

Colombia: At least 7 dead and nearly 40 injured left this Monday, July 6, the fire of a tanker truck loaded with gasoline, overturned & exploded on the highway between the Colombian cities of Barranquilla & Santa Marta,

The fire occurred near the town of Pueblo Viejo. 06-07-2020 pic.twitter.com/301MGWwgCF

