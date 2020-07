Il Presidente Bolsonaro senza mascherina nonostante il Coronavirus, durante diversi eventi pubblici ha rischiato il contagio, ora confermato.

Jair Bolsonaro ha il Coronavirus, eppure non ha mai indossato la mascherina finché non è risultato positivo. Il presidente brasiliano aveva addirittura fatto annullare, da un giudice federale, un ordine che imponeva lui l’utilizzo del Dpi in pubblico e di ricevere multe in merito.

Coronavirus, Bolsonaro sempre senza mascherina

Lo scorso 30 giugno 2020, il presidente salutava senza mascherina una folla di persone durante un incontro pubblico avvenuto a Brasilia. Sono diverse però le occasioni sociali, di rappresentanza o meno, alle quali Bolsonaro non indossava alcuna protezione per scongiurare un contagio da Coronavirus.

Gira una foto del 4 luglio 2020 in cui viene ritratto assieme ad altri 8 uomini, sorridenti, sotto un ombrellone in un giardino. I presenti sono 3 ministri, un ambasciatore e 3 collaboratori del presidente: nessuno di loro indossa la mascherina e sono tutti vicini. Eppure, il Brasile è uno dei Paesi più afflitti dal Covid nel mondo, con circa 1,5 milioni di contagi e 65mila morti.





Nessuna distanza, troppi contatti a rischio

Questa è solo una delle tante altre immagini in cui si può vedere come il presidente brasiliano rifiuti d’indossare il Dpi e rispettare la fondamentale regola del distanziamento. Sin dall’inizio della pandemia, Bolsonaro ha cercato di sminuire l’utilizzo della mascherina e i rischi del Coronavirus.

Quando ha dichiarato pubblicamente la sua positività al virus, si è persino tolto la protezione, ovviamente impostagli viste le sue condizioni di salute, per esclamare ai giornalisti presenti: “Guardate la mia faccia, sto bene!”.

Secondo alcune indiscrezioni la nonna della first lady Michelle Bolsonaro, ricoverata per aver contratto la malattia, sarebbe attualmente intubata in ospedale. Non è dato sapere se lo stesso presidente abbia avuto, o meno, contatti con l’anziana 80enne Maria Aparecida Firmo Ferreira.