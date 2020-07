Un focolaio di Coronavirus è stato causato da uno strip club negli Stati Uniti.

Un nuovo focolaio di Coronavirus è stato scoperto in America in uno strip club. L’emittente WXYZ ha, infatti, riferito che una dozzina di casi in Michigan sono legati al Playhouse Club nella città di Romulus. Un altro caso, invece, è stato registrato in un vicino ristorante.

Focolaio in uno strip club americano

Negli Stati Uniti un nuovo focolaio di Coronavirus è stato causato da un locale notturno. Come ha spiegato Detroit Free Press, le autorità hanno chiesto a tutte le persone che sono state nello strip club tra il 17 giugno e il primo luglio di presentarsi ai responsabili sanitari della contea di Wayne per sottoporsi a tampone e rispettare un periodo di quarantena, indipendentemente dalla presenza di sintomi.

Così si è espressa la funzionaria Carol Austerberry all’emittente WDIV: “È imperativo che tutte le persone che hanno visitato” il club o il ristorante “nella finestra di contagio si facciano vive e collaborino con il nostro team, così possiamo capire le dimensioni del focolaio”.

USA: primo paese per numero di contagi

Con oltre 2.910.000 casi positivi e più di centotrenta mila morti, gli Stati Uniti risultano il paese più colpito dal Coronavirus. I contagi aumentano e la situazione è talmente grave che il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha invitato Donald Trump a non essere un “co-cospiratore” dell’epidemia e riconoscere il “grave problema” sanitario che sta devastando il paese, con un aumento dei contagi e un numero di vittime che ha superato le 130 mila unità.

Per il governatore newyorchese, il capo della Casa Bianca starebbe facilitando la diffusione del Coronavirus non indossando la mascherina protettiva e continuando a sottovalutare il problema: “Occorre dire apertamente al popolo americano che il Covid esiste, è un grosso problema e continuerà ad esserlo finché non faremo tutti la nostra parte”, ha dichiarato Cuomo. Subito dopo gli Stati Uniti, vi è il Brasile, dove i contagi sono 1.603.055 e le vittime almeno 64.867.