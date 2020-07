Sono morti all'età di 68 anni i due gemelli siamesi più longevi del mondo. In vita hanno sempre cercato di intrattenere con il loro sorriso.

All’età di 68 anni, sono morti Ronnie e Donnie Galyon, i due gemelli siamesi più anziani del mondo. I due fratelli si sono spenti per cause naturali in una struttura sanitaria di Dayton lo scorso 4 luglio. Da anni vivevano come intrattenitori in giro per gli Usa, spendendo la loro vita per aiutare il prossimo.

Ronnie e Donnie: morti i gemelli siamesi

Si sono spenti all’età di 68 anni Ronnie e Donnie Gaylon, i due gemelli siamesi più anziani del mondo, morti per cause naturali. Da tempo erano ricoverati in una struttura saniatria di Dayton, dove sono venuti a mancare lo scorso 4 luglio.

Sono venuti al mondo condividendo tratti dell’apparato digestivo, del retto e del pene. Nonostante il legame, entrambi disponevano comunque di un cuore, stomaco, polmoni e gambe autonome.





Doppia solidarietà

Da tempo entrambi vivevano con il fratello Jim e la moglie per via di alucni problemi di salute. La loro numerosa famigliola conta ben 9 fratelli. Ronnie e Donnie sono sempre stati i punti di riferimento, lavorando già da piccoli come intrattenitori a numerosi spettacoli per i bambini.

Già all’età di 3 anni il padre decise di far apparire i gemelli in pubblico per poter sostenere le cure mediche di cui avevano costantemente bisogno, ma non come fenomeno da baraccone, bensì come vere e proprie rockstar acclamate in tutti gli Stati Uniti. Per tutta la vita il loro scopo è sempre stato quello di far sorridere e intrattenere la gente più bisognosa.